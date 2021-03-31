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Соловьёв LIVE. Эксклюзив о спецоперации в Мытищах: почему преступник оказался вне зоны внимания правоохранителей 31.03.2021

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Соловьёв LIVE 31.03.2021. Эксклюзив о спецоперации в Мытищах: почему преступник оказался вне зоны внимания правоохранителей
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Соловьёв LIVE - Эксклюзив о спецоперации в Мытищах: почему преступник оказался вне зоны внимания правоохранителей (31 Марта 2021)

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Опубликовано: 31 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Откуда в доме стрелка такой крупный арсенал оружия? И почему преступник оказался вне зоны внимания правоохранительных органов? На связи со студией официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

 

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