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Дождь. Стрелок из Мытищ: реакция и последствия. Путин обсудил дело Навального с Меркель и Макроном 31.03.2021

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Телеканал Дождь 31.03.2021. Стрелок из Мытищ: реакция и последствия. Путин обсудил дело Навального с Меркель и Макроном
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Телеканал Дождь - Стрелок из Мытищ: реакция и последствия. Путин обсудил дело Навального с Меркель и Макроном (31 Марта 2021)

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Опубликовано: 31 Марта 2021

Днем 30 марта в коттеджном поселке Вешки около подмосковных Мытищ мужчина начал стрелять по сотрудникам ФСБ и полиции, которые приехали проверить его на незаконный оборот оружия. Он забаррикадировался в доме и в течение семи часов отстреливался. Осада закончилась после того, как дом загорелся и мужчина погиб.

 

Президент России Владимир Путин дал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону разъяснения объективных обстоятельств дела Алексея Навального.
Переговоры лидеров прошли в формате видеоконференции.

 

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