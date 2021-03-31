Телеканал Дождь - Стрелок из Мытищ: реакция и последствия. Путин обсудил дело Навального с Меркель и Макроном (31 Марта 2021)
Опубликовано: 31 Марта 2021
Стрелок в Мытищах. Принуждения к «убийствам чести» в Чечне. Сторонника Навального облили зеленкой
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Днем 30 марта в коттеджном поселке Вешки около подмосковных Мытищ мужчина начал стрелять по сотрудникам ФСБ и полиции, которые приехали проверить его на незаконный оборот оружия. Он забаррикадировался в доме и в течение семи часов отстреливался. Осада закончилась после того, как дом загорелся и мужчина погиб.
Президент России Владимир Путин дал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону разъяснения объективных обстоятельств дела Алексея Навального.
Переговоры лидеров прошли в формате видеоконференции.
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