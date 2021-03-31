Почему Запад закрывает глаза на репрессии в Беларуси и при чем здесь Мьянма

Днем 30 марта в коттеджном поселке Вешки около подмосковных Мытищ мужчина начал стрелять по сотрудникам ФСБ и полиции, которые приехали проверить его на незаконный оборот оружия. Он забаррикадировался в доме и в течение семи часов отстреливался. Осада закончилась после того, как дом загорелся и мужчина погиб.

Президент России Владимир Путин дал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону разъяснения объективных обстоятельств дела Алексея Навального.

Переговоры лидеров прошли в формате видеоконференции.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Стрелок из Мытищ: реакция и последствия. Путин обсудил дело Навального с Меркель и Макроном (31 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.