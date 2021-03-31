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Место встречи. Болезненный процесс 31.03.2021

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Место встречи 31.03.2021. Болезненный процесс
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Место встречи - Болезненный процесс (31 Марта 2021)

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Опубликовано: 31 Марта 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Сколько еще потребуется госрегулирование цен, как повлиять на недобросовестных производителей и какой прогноз для России подготовили западные аналитики? Недовольные будут вечно и всегда, и вопрос цен здесь не исключение. Производители постоянно будут хотеть увеличения прибыли и повышать ценники, покупатели же будут сетовать на дороговизну и, вполне возможно, даже отказываться от покупки определенных видов товаров, цену на которые они считают завышенной.

 

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