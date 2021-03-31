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Президент России Владимир Путин выразил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Донбассе.

По итогам трехсторонней беседы, состоявшейся в формате видеоконференции, стало известно, что Путин подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском.

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