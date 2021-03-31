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Стрелок из Мытищ: реакция и последствия. Путин обсудил дело Навального с Меркель и Макроном

Вчера ближе к ночи Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с главами Франции и Германии, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Как говорится на сайте Кремля, «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере».

Среди прочих тем, Путин с Меркель и Макроном обсуждали Навального: «В связи с поднятым партнерами вопросом об А. Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела». В свою очередь, пресс-служба президента Франции сообщила о том, что западные партнеры напомнили Путину о необходимости соблюдать права Навального и сохранении здоровье политика.

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