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Дождь. Война вместо Навального: почему Кремль заинтересован в эскалации в Донбассе 31.03.2021

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Телеканал Дождь 31.03.2021. Война вместо Навального: почему Кремль заинтересован в эскалации в Донбассе
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Телеканал Дождь - Война вместо Навального: почему Кремль заинтересован в эскалации в Донбассе (31 Марта 2021)

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Опубликовано: 31 Марта 2021

Вчера ближе к ночи Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с главами Франции и Германии, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Как говорится на сайте Кремля, «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере».

 

Среди прочих тем, Путин с Меркель и Макроном обсуждали Навального: «В связи с поднятым партнерами вопросом об А. Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела». В свою очередь, пресс-служба президента Франции сообщила о том, что западные партнеры напомнили Путину о необходимости соблюдать права Навального и сохранении здоровье политика.

 

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