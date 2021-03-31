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Политическая Россия. Народ спрашивает у «Альфа-банка», принято ли в нём сос*ть 31.03.2021

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Политическая Россия 31.03.2021. Народ спрашивает у «Альфа-банка», принято ли в нём сос*ть
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Политическая Россия - Народ спрашивает у «Альфа-банка», принято ли в нём сос*ть (31 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 31 Марта 2021

Официальный запрос руководству «Альфа-банка» на тему трудоустройства хайпожора Моргенштерна направила редакция «Политической России». Мы попросили тех, кто взял на работу пропагандиста проституции и употребления наркоты, пояснить, являются ли призывы Моргенштерна официальной позицией банка. А наши сограждане тем временем уже спрашивают у звонящих сотрудников этой финансовой организации: принято ли в «Альфа-банке» сос*ть?

 

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