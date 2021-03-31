Время покажет. Строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено в 2021 году

Время покажет. О Донбассе без Украины

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30 марта к жителю подмосковного поселка Новые Вешки Владимиру Барданову пришли с проверкой сотрудники правоохранительных органов. По информации следователей, мужчина мог быть причастен к незаконному обороту оружия. Владелец дома отказался сотрудничать, забаррикадировался и открыл огонь. Мужчина отбивался от силовиков 12 часов и погиб при пожаре после обстрела из гранатомета.

Также в студии обсуждают последние события на Украине — запрет ввоза из России пшеницы, ржи и подсолнечного масла, заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о необходимости использовать русский язык для «контрпропаганды» и потасовку в Верховной раде из-за очереди к микрофону.

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