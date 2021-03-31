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Время покажет. Стрельба в подмосковных Мытищах 31.03.2021

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Видео 31.03.2021. Время покажет. Стрельба в подмосковных Мытищах
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Видео - Время покажет. Стрельба в подмосковных Мытищах (31 Марта 2021)

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Опубликовано: 31 Марта 2021

30 марта к жителю подмосковного поселка Новые Вешки Владимиру Барданову пришли с проверкой сотрудники правоохранительных органов. По информации следователей, мужчина мог быть причастен к незаконному обороту оружия. Владелец дома отказался сотрудничать, забаррикадировался и открыл огонь. Мужчина отбивался от силовиков 12 часов и погиб при пожаре после обстрела из гранатомета.

 

Также в студии обсуждают последние события на Украине —  запрет ввоза из России пшеницы, ржи и подсолнечного масла, заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о необходимости использовать русский язык для «контрпропаганды»  и потасовку в Верховной раде из-за очереди к микрофону.

 

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