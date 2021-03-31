Время покажет. О Донбассе без Украины

Вечер с Соловьевым. Мы несем новую идею. Кого-то придётся подавить. Глубинный подтекст борьбы. Что стоит на кону

Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в формате видеоконференции. Особое внимание лидеры стран уделили ситуации на Украине, еще раз подтвердив безальтернативность выполнения Минских соглашений, а также борьбе с коронавирусом и возможности регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V».

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