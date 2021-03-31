Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет. Нормандская тройка без Украины 31.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 31.03.2021. Время покажет. Нормандская тройка без Украины
31.03.2021 31.03.2021 31.03.2021 31.03.2021 30.03.2021 30.03.2021 30.03.2021 30.03.2021 30.03.2021 30.03.2021
Еще

Видео - Время покажет. Нормандская тройка без Украины (31 Марта 2021)

11 просмотров
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 31 Марта 2021

Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в формате видеоконференции. Особое внимание лидеры стран уделили ситуации на Украине, еще раз подтвердив безальтернативность выполнения Минских соглашений, а также борьбе с коронавирусом и возможности регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V».

 

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Нормандская тройка без Украины (31 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу