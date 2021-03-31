Уроки русского. Первая годовщина войны с пандемией: опять эти русские всех спасают 17.03.2021

Доминанта новой эпохи на Западе, в частности, в США: ты больше не можешь быть агрессивно сильным и белым. При этом твоя армия может продолжать третировать все континенты, не стесняясь ничего.



Это странно, но это так. Европу уже съела новая этика: они уже разрешили жениться всем на всех и усыновлять всех всем. Мир впадает в инфантильное состояние, где мальчики сознательно отказываются быть мальчиками. Атакуют ли в этом смысле и Россию тоже?

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