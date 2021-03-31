Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24".



- о новых интервью и почему не сокращает многочасовые интервью

- о толкотне в Раде

- о вероятности полномасштабной войны с Россией

- о компромиссе с Путиным по Донбассу

- о вакцинации и вакцинах

- возможен ли развал США

- вернется ли Андрей Богдан в политику

- о Стриженовой, Соловьеве и новом интервью с Зеленским

- разговор с Яценюком о Байдене, МВФ, рейтингах и реинкарнации Порошенко

- о своей надежде на Данилова

- об интервью с сыном Хрущева

- об украинских депутатах, включающихся в эфиры российских телеканалов

- могла ли Украина не отдавать ядерное оружие

- об интервью с Пугачевой, диктатуре, бизнесе фракции «ЕС» и о Садовом

- кто станет мэром Харькова

- почему люди идут во власть и о двойном гражданстве

- почему в магазинах нет качественных конфет и о конфетах «Гордон в шоколаде»

- об интервью Бацман с Хомчаком

- почему Хрущев отдал Крым Украине

- об интервью с Сейсембаевым

- о Гурченко.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Нападет ли Россия. Яценюк о реинкарнации Порошенко. Почему Хрущев отдал Крым (31 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.