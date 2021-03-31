Дмитрий Гордон - Нападет ли Россия. Яценюк о реинкарнации Порошенко. Почему Хрущев отдал Крым (31 Марта 2021)
Опубликовано: 31 Марта 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24".
- о новых интервью и почему не сокращает многочасовые интервью
- о толкотне в Раде
- о вероятности полномасштабной войны с Россией
- о компромиссе с Путиным по Донбассу
- о вакцинации и вакцинах
- возможен ли развал США
- вернется ли Андрей Богдан в политику
- о Стриженовой, Соловьеве и новом интервью с Зеленским
- разговор с Яценюком о Байдене, МВФ, рейтингах и реинкарнации Порошенко
- о своей надежде на Данилова
- об интервью с сыном Хрущева
- об украинских депутатах, включающихся в эфиры российских телеканалов
- могла ли Украина не отдавать ядерное оружие
- об интервью с Пугачевой, диктатуре, бизнесе фракции «ЕС» и о Садовом
- кто станет мэром Харькова
- почему люди идут во власть и о двойном гражданстве
- почему в магазинах нет качественных конфет и о конфетах «Гордон в шоколаде»
- об интервью Бацман с Хомчаком
- почему Хрущев отдал Крым Украине
- об интервью с Сейсембаевым
- о Гурченко.
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