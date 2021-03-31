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Соловьёв LIVE. Как депутат от КПРФ Рашкин связан с коррупционными схемами 31.03.2021

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Соловьёв LIVE 31.03.2021. Как депутат от КПРФ Рашкин связан с коррупционными схемами
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Соловьёв LIVE - Как депутат от КПРФ Рашкин связан с коррупционными схемами (31 Марта 2021)

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Опубликовано: 31 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Московская организация коммунистов могла присваивать себе средства, выделяемые на оплату труда помощников депутатов, полагает Дмитрий Локтев, которого ранее исключили из КПРФ и фракции партии в Мосгордуме. Под аналогичные «репрессии» попала и его коллега Елена Шувалова, которая тоже поднимала неудобные вопросы. «Это не единственный за последнее время скандал в столичном отделении КПРФ. По мнению экспертов, подобные случаи отталкивают от партии потенциальных сторонников в преддверии выборов в Госдуму».

 

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