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Дождь. Во сколько обошлась защита Путина от пандемии 31.03.2021

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Телеканал Дождь 31.03.2021. Во сколько обошлась защита Путина от пандемии
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Телеканал Дождь - Во сколько обошлась защита Путина от пандемии (31 Марта 2021)

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Опубликовано: 31 Марта 2021

«Русская служба BBC» опубликовала расследование под названием «Кремлевский карантин класса „люкс“». В нем были использованы открытые данные госзакупок. Из них следует, что на защиту Владимира Путина и других чиновников класса «А» от пандемии Управление делами президента выделило более 6,4 миллиардов рублей. О том, как работает эта система, рассказала автор расследования Анна Пушкарская.

 

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