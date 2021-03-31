Почему Запад закрывает глаза на репрессии в Беларуси и при чем здесь Мьянма

Стрелок из Мытищ: реакция и последствия. Путин обсудил дело Навального с Меркель и Макроном

«Русская служба BBC» опубликовала расследование под названием «Кремлевский карантин класса „люкс“». В нем были использованы открытые данные госзакупок. Из них следует, что на защиту Владимира Путина и других чиновников класса «А» от пандемии Управление делами президента выделило более 6,4 миллиардов рублей. О том, как работает эта система, рассказала автор расследования Анна Пушкарская.

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