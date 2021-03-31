Царьград. Главное. Новая схема отъема денег у населения и бюджета: «зеленые» долги для Грефа и Ко 25.03.2021

Чистый комиссионный доход банковского сектора увеличивался до максимальных значений даже в «ковидный» 2020-й, составив по итогам года около 1,3 трлн руб., это следует из данных Центробанка. Фактически, часть банкиров сделали ставку на комиссионный бизнес.

Доля комиссионных доходов банков по отношению к тому, сколько они заработали на процентах, составила около 40%, причем в списке топ-30 розничных банков есть примеры, когда это соотношение превысило даже 50%. Какие комиссии обычно взимаются банками? За счет каких операций они получают «доход из воздуха»?

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