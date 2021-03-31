Константин Сёмин - Биржевой Чернобыль. Венки космонавтике. Проклятие Яндекса. Галопом по Европам (31 Марта 2021)
Опубликовано: 31 Марта 2021
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В этом выпуске:
- Путину не нравится дикий капитализм, потому что он разрушает общество, государство и бизнес;
- Иностранцы бегут из гособлигаций Минфина;
- Ипотечная эйфория сменяется похмельем неплатежей;
- Концерн “Калашников” избавится от разработчика Бурана - НПО Молния;
- В третьем квартале возможен пик отложенных корпоративных банкротств, прогнозирует компания
Coface;
- Яндекс не просил делать его приложения неудаляемыми;
- Итальянская полиция задержала российского дипломата (военного атташе в Риме) и капитана
военно-морских сил;
- Генерал Уолтерс, глава американского командования в Европе во второй раз повысил уровень
бдительности для подчиненных в связи с обострением ситуации на Донбассе;
- США в последний момент продлили федеральный мораторий на выселение;
- Уолл-Стрит пошатнулась от самой большой в истории распродажи акций;
- ВОЗ выпустила промежуточный отчет по происхождению ковида;
- БиБиСи переводит свое бюро из Китая на Тайвань;
- Джонсон, Меркель и Макрон призвали мир объединиться в борьбе с эпидемиями и подписать соглашение на этот счет;
- Третья волна ковида полностью накрыла Европу;
- Верховная Рада вновь зажгла зеленый свет для большой приватизации на Украине;
- В Бразилии одновременно ушли в отставку командующие трех родов войск;
- Активистке российского социалистического движения вменяют статью за одиночный пикет.
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