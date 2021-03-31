В этом выпуске:

- Путину не нравится дикий капитализм, потому что он разрушает общество, государство и бизнес;

- Иностранцы бегут из гособлигаций Минфина;

- Ипотечная эйфория сменяется похмельем неплатежей;

- Концерн “Калашников” избавится от разработчика Бурана - НПО Молния;

- В третьем квартале возможен пик отложенных корпоративных банкротств, прогнозирует компания

Coface;

- Яндекс не просил делать его приложения неудаляемыми;

- Итальянская полиция задержала российского дипломата (военного атташе в Риме) и капитана

военно-морских сил;

- Генерал Уолтерс, глава американского командования в Европе во второй раз повысил уровень

бдительности для подчиненных в связи с обострением ситуации на Донбассе;

- США в последний момент продлили федеральный мораторий на выселение;

- Уолл-Стрит пошатнулась от самой большой в истории распродажи акций;

- ВОЗ выпустила промежуточный отчет по происхождению ковида;

- БиБиСи переводит свое бюро из Китая на Тайвань;

- Джонсон, Меркель и Макрон призвали мир объединиться в борьбе с эпидемиями и подписать соглашение на этот счет;

- Третья волна ковида полностью накрыла Европу;

- Верховная Рада вновь зажгла зеленый свет для большой приватизации на Украине;

- В Бразилии одновременно ушли в отставку командующие трех родов войск;

- Активистке российского социалистического движения вменяют статью за одиночный пикет.

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