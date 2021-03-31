Почему Запад закрывает глаза на репрессии в Беларуси и при чем здесь Мьянма

Стрелок из Мытищ: реакция и последствия. Путин обсудил дело Навального с Меркель и Макроном

Алексей Навальный объявил голодовку. Об этом он написал в своем инстаграме.

«Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», — сообщил Навальный.



Он написал заявление начальнику колонии №2 в Покрове Александру Муханову, в котором отметил, что последний месяц просит о медицинской помощи, но не получает ее. Заявление датировано 31 марта.

Также Навальный рассказал, что у него болят спина и правая нога, а также начала неметь левая. «Писать новые обращения и заявления смысла не вижу. Единственная реакция на них — это психологическое давление», — написал Навальный.



Совет Федерации одобрил закон, позволяющий президенту Владимиру Путину претендовать еще на два президентских срока. Документ, принятый во исполнение поправок к обновленной Конституции, предполагает, что быть избранным президентом можно не более двух сроков (слово «подряд», в 2012 году позволившее Путину баллотироваться на третий срок, из Основного закона было исключено).

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Навальный объявил голодовку. Совфед обнулил Путина. Что известно о мытищинском стрелке (31 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.