Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Пашинян объявил об отставке: цель - развалить Армению 31.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 31.03.2021. Пашинян объявил об отставке: цель - развалить Армению
31.03.2021 31.03.2021 31.03.2021 30.03.2021 30.03.2021 30.03.2021 29.03.2021 28.03.2021 28.03.2021 28.03.2021
Еще

Политическая Россия - Пашинян объявил об отставке: цель - развалить Армению (31 Марта 2021)

12 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 31 Марта 2021

Премьер-министр Армении Никол Пашинян формально подаст в отставку в период с 20 апреля по 5 мая для роспуска законодательного органа и проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщил руководитель аппарата Пашиняна Арсен Торосян 30 марта.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Пашинян объявил об отставке: цель - развалить Армению (31 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу