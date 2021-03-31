Политическая Россия - Пашинян объявил об отставке: цель - развалить Армению (31 Марта 2021)
Опубликовано: 31 Марта 2021
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян формально подаст в отставку в период с 20 апреля по 5 мая для роспуска законодательного органа и проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщил руководитель аппарата Пашиняна Арсен Торосян 30 марта.
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