Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Вечер с Владимиром Соловьевым 31.03.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым 31.03.2021
31.03.2021 30.03.2021 29.03.2021 25.03.2021 24.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 18.03.2021 17.03.2021 16.03.2021
Еще

Вечер с Владимиром Соловьевым (31 Марта 2021)

434 просмотров
11
0
Поделиться
Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
Подписаться

Опубликовано: 31 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Россию обвинили в нарушении прав человека, в госдепе даже особо не заморачиваются и не анализируют, иногда что-то переписывают, все то же самое можно прочитать у наших либералов. Главное не говорить американцам, что если сравнить их заявления нынешние и 20-40-60-80-летней давности, то окажется, что там полностью изменилось понимание прав человека. Но это неважно, важно про русских что-то сказать, хотя это у нас была фраза А у вас негров вешают. Теперь на той стороне земного шара придумали ответку А у вас чеченских геев преследуют.

 

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (31 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу