Россию обвинили в нарушении прав человека, в госдепе даже особо не заморачиваются и не анализируют, иногда что-то переписывают, все то же самое можно прочитать у наших либералов. Главное не говорить американцам, что если сравнить их заявления нынешние и 20-40-60-80-летней давности, то окажется, что там полностью изменилось понимание прав человека. Но это неважно, важно про русских что-то сказать, хотя это у нас была фраза А у вас негров вешают. Теперь на той стороне земного шара придумали ответку А у вас чеченских геев преследуют.

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