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Время в 21:00 31.03.2021

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Время в 21:00 31.03.2021
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Время в 21:00 (31 Марта 2021)

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Опубликовано: 31 Марта 2021

Смотрите в этом выпуске: подписано соглашение между профсоюзами, работодателями и правительством; в России можно вакцинироваться от COVID-19 теперь еще в аэропортах и МФЦ; подробности совещания Владимира Путина с кабинетом министров; разговор о Ближнем Востоке прошел с участием Сергея Лаврова на специальной сессии клуба "Валдай"; стартовал прием заявок на конкурс "Лидеры России"; обыск прошел в доме в подмосковных Вешках, который накануне пришлось брать штурмом.

 

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