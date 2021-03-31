Смотрите в этом выпуске: подписано соглашение между профсоюзами, работодателями и правительством; в России можно вакцинироваться от COVID-19 теперь еще в аэропортах и МФЦ; подробности совещания Владимира Путина с кабинетом министров; разговор о Ближнем Востоке прошел с участием Сергея Лаврова на специальной сессии клуба "Валдай"; стартовал прием заявок на конкурс "Лидеры России"; обыск прошел в доме в подмосковных Вешках, который накануне пришлось брать штурмом.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (31 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.