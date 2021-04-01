Полный контакт. Ментальная война против России. Конфронтация с НАТО. Атака по всем фронтам 25.03.2021

Доброе утро!

Четверг, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Голодные игры Навального. Методичка Шарпа. Запад объявил войну RT (1 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.