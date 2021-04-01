Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Утренний разворот. Курников и Баблоян. Сергей Митрохин. Леонид Барац 01.04.2021

  1. Главная
  2. Эхо Москвы
  3. Утренний разворот
Утренний разворот 01.04.2021. Курников и Баблоян. Сергей Митрохин. Леонид Барац
01.04.2021 31.03.2021 30.03.2021 29.03.2021 26.03.2021 25.03.2021 24.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 19.03.2021
Еще

Утренний разворот - Курников и Баблоян. Сергей Митрохин. Леонид Барац (1 Апреля 2021)

11 просмотров
1
0
Поделиться
Утренний разворот
Утренний разворот
Подписаться

Опубликовано: 1 Апреля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

- «Живой гвоздь». Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы

- Смешно о серьёзном. Леонид Барац, актёр театра и кино.

 

Смотрите онлайн Утренний разворот Курников и Баблоян. Сергей Митрохин. Леонид Барац (1 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу