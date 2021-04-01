Алексей Навальный объявил голодовку. В заявлении на имя начальника покровской колонии №2 Александра Муханова он указал, что намерен голодать до тех пор, пока к нему не допустят врача. «Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», — написал он на своей странице в Instagram.

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