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Дождь. «Власть не заинтересована в жизни Навального». Как Кремль ответит на голодовку оппозиционера 01.04.2021

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Телеканал Дождь 01.04.2021. «Власть не заинтересована в жизни Навального». Как Кремль ответит на голодовку оппозиционера
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Телеканал Дождь - «Власть не заинтересована в жизни Навального». Как Кремль ответит на голодовку оппозиционера (1 Апреля 2021)

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Опубликовано: 1 Апреля 2021

Алексей Навальный объявил голодовку. В заявлении на имя начальника покровской колонии №2 Александра Муханова он указал, что намерен голодать до тех пор, пока к нему не допустят врача. «Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», — написал он на своей странице в Instagram.

 

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