Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Открытый эфир. Удар по Киеву и красные зоны Украины 31.03.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Открытый эфир
Открытый эфир 31.03.2021. Удар по Киеву и красные зоны Украины
31.03.2021 30.03.2021 29.03.2021 25.03.2021 24.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 18.03.2021 17.03.2021 16.03.2021
Еще

Открытый эфир - Удар по Киеву и красные зоны Украины (31 Марта 2021)

23 просмотров
1
0
Поделиться
Открытый эфир
Открытый эфир
Подписаться

Опубликовано: 1 Апреля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Удар по Киеву и котел для ВСУ в Донбассе: что о предстоящей кампании рассказал в своем скандальном интервью глава Генштаба Украины Руслан Хомчак?

 

- Тюрьма - верховная Рада - тюрьма: в Киеве арестован одиозный экс-комбат батальона Семен Семенченко. Кто устроил зачистку силовиков Коломойского?

 

- Танки, БТР и артиллерия: кто и зачем вооружает украинских неонацистов лучшей военной техникой? Сколько олигархов одновременно пользуются услугами батальона и какие преступные задачи решают для них головорезы?

 

- Красные зоны Украины: сколько регионов страны оказались в катастрофической ситуации из-за пандемии коронавируса?

 

- Что не требовалось доказать: эксперты ВОЗ после визита в Ухань так и не определились, где и как вспыхнул COVID-19.

 

- Позиция силы: какими угрозами в адрес Китая разразился госсекретарь США Энтони Блинкен? Зачем глава Пентагона звонил своему японскому коллеге? И правда ли, что Вашингтон готовит провокации против Пекина руками Токио?

 

Смотрите онлайн Открытый эфир Удар по Киеву и красные зоны Украины (31 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу