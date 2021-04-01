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Николай Стариков. Украину готовят к войне с Россией 01.04.2021

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Николай Стариков 01.04.2021. Украину готовят к войне с Россией
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Николай Стариков - Украину готовят к войне с Россией (1 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 1 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», речь зашла о том, что Украину активно подталкивают к войне с Россией. Обсудили решение вопроса Донбасса без участия Украины, возможность вхождения Украины в Союзное государство наравне с Россией и Белоруссией,  также коснулись темы эскалации конфликта на Донбассе и возможности новой волны протестов в Белоруссии.

 

- Зачем Украина официально объявила о войне с Россией 
- Можно ли решить вопрос Донбасса без участия Украины 
- Возможно ли создать Союзное государство Россия-Украина-Белоруссия
- Когда ожидать эскалации конфликта на Донбассе  
- Будет ли новая волна протестов в Белоруссии.

 

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