В очередном интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», речь зашла о том, что Украину активно подталкивают к войне с Россией. Обсудили решение вопроса Донбасса без участия Украины, возможность вхождения Украины в Союзное государство наравне с Россией и Белоруссией, также коснулись темы эскалации конфликта на Донбассе и возможности новой волны протестов в Белоруссии.

- Зачем Украина официально объявила о войне с Россией

- Можно ли решить вопрос Донбасса без участия Украины

- Возможно ли создать Союзное государство Россия-Украина-Белоруссия

- Когда ожидать эскалации конфликта на Донбассе

- Будет ли новая волна протестов в Белоруссии.

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