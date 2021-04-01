Николай Стариков - Украину готовят к войне с Россией (1 Апреля 2021)
Опубликовано: 1 Апреля 2021
Ведущие: Николай Стариков
Еще
В очередном интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», речь зашла о том, что Украину активно подталкивают к войне с Россией. Обсудили решение вопроса Донбасса без участия Украины, возможность вхождения Украины в Союзное государство наравне с Россией и Белоруссией, также коснулись темы эскалации конфликта на Донбассе и возможности новой волны протестов в Белоруссии.
- Зачем Украина официально объявила о войне с Россией
- Можно ли решить вопрос Донбасса без участия Украины
- Возможно ли создать Союзное государство Россия-Украина-Белоруссия
- Когда ожидать эскалации конфликта на Донбассе
- Будет ли новая волна протестов в Белоруссии.
Смотрите онлайн Николай Стариков Украину готовят к войне с Россией (1 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.