В начале марта Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter в России из-за того, что соцсеть якобы «не удаляет противоправную информацию». А позже ведомство и вовсе заявило: если запрещенный контент не будет удален в ближайший месяц, Twitter в России будет полностью заблокирован.

Эти новости вызвали немало вопросов: может ли Роскомнадзор реально заблокировать Twitter в России? Или соцсеть все же пойдет на поводу у властей? А как этот прецедент повлияет на работу других зарубежных соцсетей в России? И возможен ли вообще в нашей стране суверенный интернет, о котором так мечтают российские власти во главе с Путиным?

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