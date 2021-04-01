Телеканал Дождь - Контратака Лукашенко: устрашение силовиков в Беларуси, борьба со сливами и Nexta (1 Апреля 2021)
Опубликовано: 1 Апреля 2021
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Глава КГБ Беларуси заявил, что записи разговоров пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, боксера Дмитрия Шакуты и главы государственной федерации хоккея Дмитрия Баскова об убийстве активиста Романа Бондаренко были инсценировкой.
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