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Дождь. Контратака Лукашенко: устрашение силовиков в Беларуси, борьба со сливами и Nexta 01.04.2021

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Телеканал Дождь 01.04.2021. Контратака Лукашенко: устрашение силовиков в Беларуси, борьба со сливами и Nexta
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Телеканал Дождь - Контратака Лукашенко: устрашение силовиков в Беларуси, борьба со сливами и Nexta (1 Апреля 2021)

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Опубликовано: 1 Апреля 2021

Глава КГБ Беларуси заявил, что записи разговоров пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, боксера Дмитрия Шакуты и главы государственной федерации хоккея Дмитрия Баскова об убийстве активиста Романа Бондаренко были инсценировкой.

 

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