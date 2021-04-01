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Время покажет 01.04.2021

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Время покажет 01.04.2021
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Время покажет (1 Апреля 2021)

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Опубликовано: 1 Апреля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Новые подробности в деле мытищинского стрелка, роскошь в которой жил Владимир Барданов и кадры оперативников. Спутнику в Париже быть, так подумал владелец бара и назвал свое заведение в честь российской вакцины. Космос ждет туристов, представлен космический корабль, собранный по новейшим технологиям и способный совершать ежедневные полеты в космос. В Тбилиси устроили протесты из-за приехавшего отметить туда день рождения Владимира Познера, отель, где остановился ведущий, забросали яйцами.

 

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