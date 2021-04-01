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Место встречи. Точка напряжения 01.04.2021

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Место встречи 01.04.2021. Точка напряжения
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Место встречи - Точка напряжения (1 Апреля 2021)

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Опубликовано: 1 Апреля 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Зеленский из процесса переговора по Украине и по Донбассу устранен. Почему судьбу Донбасса решают без участия Украины? Поговори о нас, про нас, но без нас. Зачем Франция продает Киеву боевые истребители? Путин хочет нам гадости, а Меркель и Макрон хотят сделать нам добро. И почему США привели свои войска в Европе в боевую готовность? Москву сдерживает только реакция Вашингтона.

 

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