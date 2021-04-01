Шафран - Цифровая школа отупляет наших детей: чиновники не знают или не понимают (1 Апреля 2021)
Опубликовано: 1 Апреля 2021
Ведущие: Анна Шафран
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Чиновники опять пытаются ускорить цифровизацию образования, признанную опасной для здоровья детей. Как это сочетается с поправками в Конституцию, согласно которым дети стали приоритетом государственной политики? Почему не слышат учёных и активистов, и что делать тем, кто заботится о будущем своих детей?
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