Шафран. Два информационных удара по России: Евровидение и трупы в центре Москвы 11.03.2021

Чиновники опять пытаются ускорить цифровизацию образования, признанную опасной для здоровья детей. Как это сочетается с поправками в Конституцию, согласно которым дети стали приоритетом государственной политики? Почему не слышат учёных и активистов, и что делать тем, кто заботится о будущем своих детей?

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