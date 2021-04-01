В Минэнерго назвали цены на бензин в России несправедливо низкими и возможными только за счёт механизма т. н. обратного акциза с демпфирующей надбавкой. В Минэнерго заявили, что «фактическая цена бензина АИ-92 – 45 рублей за литр на территории Центральной России.

Справедливая же розничная цена без демпфера – более 50 рублей за литр». Если бы не вмешательство государства, литр бензина в стране стоил бы более чем на 5 рублей выше, чем сейчас. Однако независимые игроки рынка говорят об иных причинах роста. Кто лжёт в истории с ростом цен на бензин?

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