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Царьград. Главное. Скажите спасибо за «дешёвый» бензин: Кто лжёт в истории с ростом цен 01.04.2021

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Царьград. Главное 01.04.2021. Скажите спасибо за «дешёвый» бензин: Кто лжёт в истории с ростом цен
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Царьград. Главное - Скажите спасибо за «дешёвый» бензин: Кто лжёт в истории с ростом цен (1 Апреля 2021)

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Царьград. Главное
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Опубликовано: 1 Апреля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

В Минэнерго назвали цены на бензин в России несправедливо низкими и возможными только за счёт механизма т. н. обратного акциза с демпфирующей надбавкой. В Минэнерго заявили, что «фактическая цена бензина АИ-92 – 45 рублей за литр на территории Центральной России.

 

Справедливая же розничная цена без демпфера – более 50 рублей за литр». Если бы не вмешательство государства, литр бензина в стране стоил бы более чем на 5 рублей выше, чем сейчас. Однако независимые игроки рынка говорят об иных причинах роста. Кто лжёт в истории с ростом цен на бензин?

 

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