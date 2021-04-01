Об участии в программе Владимира Соловьева и чувствах после эфира

Кто из участников передачи мог бы участвовать в разведке?

О главных качествах и навыках разведчика

Сериал "Американец": насколько он отличается от реальной жизни?

К какому типу людей сложно найти подход?

О чувствах во время ареста

О предательстве в разведке

Для вас супруга - это...

О распаде СССР, жизни и работе в России

У вас есть мечта?

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