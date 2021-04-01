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Соловьёв LIVE. Андрей Безруков: монолог. Премьера 01.04.2021

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Соловьёв LIVE 01.04.2021. Андрей Безруков: монолог. Премьера
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Соловьёв LIVE - Андрей Безруков: монолог. Премьера (1 Апреля 2021)

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Опубликовано: 1 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Об участии в программе Владимира Соловьева и чувствах после эфира
Кто из участников передачи мог бы участвовать в разведке?
О главных качествах и навыках разведчика
Сериал "Американец": насколько он отличается от реальной жизни?
К какому типу людей сложно найти подход?
О чувствах во время ареста
О предательстве в разведке
Для вас супруга - это...
О распаде СССР, жизни и работе в России
У вас есть мечта?

 

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