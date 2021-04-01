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Политическая Россия. Народ затроллил «голодовку» Навального 01.04.2021

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Политическая Россия 01.04.2021. Народ затроллил «голодовку» Навального
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Политическая Россия - Народ затроллил «голодовку» Навального (1 Апреля 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 1 Апреля 2021

Хоть тушкой, хоть чучелом изо всех сил старается попасть назад в новостные ленты посаженный фюрер резиновых уточек. С этой целью Навальный объявил «голодовку», которую тут же бросились поддерживать «люди со светлыми лицами» вроде уголовника Ходорковского. А народ ответил на всю эту либеральную возню бескомпромиссным троллингом.

 

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