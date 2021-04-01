Хоть тушкой, хоть чучелом изо всех сил старается попасть назад в новостные ленты посаженный фюрер резиновых уточек. С этой целью Навальный объявил «голодовку», которую тут же бросились поддерживать «люди со светлыми лицами» вроде уголовника Ходорковского. А народ ответил на всю эту либеральную возню бескомпромиссным троллингом.

Смотрите онлайн Политическая Россия Народ затроллил «голодовку» Навального (1 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.