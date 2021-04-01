Константин Сёмин - Байден как Рузвельт. Нобель для Кадырова. Аи-92 за 50. Галопом по Европам (1 Апреля 2021)
Опубликовано: 1 Апреля 2021
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В этом выпуске:
- Больше 20 процентов граждан, находящихся за чертой бедности, не получают никакой помощи от государства;
- Запасов сахара у торговых сетей осталось на две недели;
- Центробанк с сегодняшнего дня разрешил снова выселять должников из квартир;
- Справедливая цена на 92-й бензин, по мнению Минэнерго – больше 50 рублей за литр;
- Минфин объявил о планах продать ОФЗ на триллион рублей за второй квартал;
- Губернаторы попросили у Путина денег, чтобы перекредитоваться;
- В Госдуме не торопятся принимать закон об ответственности депутатов за выполнение предвыборных обещаний;
- У бывшего прокурора подмосковных Раменок Томбулова нашли незаконно нажитого на 750 миллионов рублей;
- Байден решил стать Рузвельтом и потратить больше двух триллионов долларов, чтобы выиграть конкуренцию с Китаем;
- Франция снова ушла в полный локдаун, он продлится месяц;
- Мьянма на пороге гражданской войны, заявляют в ООН;
- В Тбилиси закидали яйцами отель, где остановился Познер;
- Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира.
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