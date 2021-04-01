В этом выпуске:

- Больше 20 процентов граждан, находящихся за чертой бедности, не получают никакой помощи от государства;

- Запасов сахара у торговых сетей осталось на две недели;

- Центробанк с сегодняшнего дня разрешил снова выселять должников из квартир;

- Справедливая цена на 92-й бензин, по мнению Минэнерго – больше 50 рублей за литр;

- Минфин объявил о планах продать ОФЗ на триллион рублей за второй квартал;

- Губернаторы попросили у Путина денег, чтобы перекредитоваться;

- В Госдуме не торопятся принимать закон об ответственности депутатов за выполнение предвыборных обещаний;

- У бывшего прокурора подмосковных Раменок Томбулова нашли незаконно нажитого на 750 миллионов рублей;

- Байден решил стать Рузвельтом и потратить больше двух триллионов долларов, чтобы выиграть конкуренцию с Китаем;

- Франция снова ушла в полный локдаун, он продлится месяц;

- Мьянма на пороге гражданской войны, заявляют в ООН;

- В Тбилиси закидали яйцами отель, где остановился Познер;

- Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира.

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