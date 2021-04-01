В Минобороны рассказали, как победить США в «ментальной войне». Россия может выиграть у США, если проявит волю и будет, опираясь на государственную идеологию, наступательно бить противника по его уязвимым местам, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

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