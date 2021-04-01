Видео - Время покажет. Владимир Познер в Тбилиси (1 Апреля 2021)
Опубликовано: 1 Апреля 2021
Еще
В Тбилиси прошли протесты из-за визита Владимира Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить 87-й день рождения. Журналиста обвинили в нежелании признать территориальную целостность Грузии. Инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что российским туристам опасно посещать Грузию.
Смотрите онлайн Видео Время покажет. Владимир Познер в Тбилиси (1 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.