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В Тбилиси прошли протесты из-за визита Владимира Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить 87-й день рождения. Журналиста обвинили в нежелании признать территориальную целостность Грузии. Инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что российским туристам опасно посещать Грузию.

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