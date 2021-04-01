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Время покажет. Владимир Познер в Тбилиси 01.04.2021

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Видео 01.04.2021. Время покажет. Владимир Познер в Тбилиси
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Видео - Время покажет. Владимир Познер в Тбилиси (1 Апреля 2021)

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Опубликовано: 1 Апреля 2021

В Тбилиси прошли протесты из-за визита Владимира Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить 87-й день рождения. Журналиста обвинили в нежелании признать территориальную целостность Грузии. Инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что российским туристам опасно посещать Грузию.

 

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