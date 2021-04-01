«Власть не заинтересована в жизни Навального». Как Кремль ответит на голодовку оппозиционера

Голодовка Навального: реакция и последствия. Пытки в отделе полиции в Дагестане. Отец Жданова в СИЗО

Контратака Лукашенко: устрашение силовиков в Беларуси, борьба со сливами и Nexta

«Привязывали руки и ноги. Рот открывали рычагом»: как устроено принудительное кормление в колониях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать объявление голодовки политиком Алексеем Навальным в колонии.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Навальный: начало голодовки. Что происходит с отцом Жданова. Подкуп избирателей на думских выборах (1 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.