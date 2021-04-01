Телеканал Дождь - Навальный: начало голодовки. Что происходит с отцом Жданова. Подкуп избирателей на думских выборах (1 Апреля 2021)
Опубликовано: 1 Апреля 2021
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать объявление голодовки политиком Алексеем Навальным в колонии.
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