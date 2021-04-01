Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Вечер с Владимиром Соловьевым 01.04.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым 01.04.2021
01.04.2021 31.03.2021 30.03.2021 29.03.2021 25.03.2021 24.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 18.03.2021 17.03.2021
Еще

Вечер с Владимиром Соловьевым (1 Апреля 2021)

544 просмотров
9
0
Поделиться
Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
Подписаться

Опубликовано: 1 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Сегодня был затронут важный и интересный вопрос формирования гражданской и ценностной идентичности, делить людей по национальной или религиозной принадлежности в современной России не принято, а вот политические взгляды и противоречия очень часто становятся основой для разделения на свой-чужой. И тут важно понимать, кто постоянно идет на обострение, для чего, как научиться говорить друг с другом, не переходя регулярно на крик и не призывая к репрессиям.

 

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (1 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу