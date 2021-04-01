Сегодня был затронут важный и интересный вопрос формирования гражданской и ценностной идентичности, делить людей по национальной или религиозной принадлежности в современной России не принято, а вот политические взгляды и противоречия очень часто становятся основой для разделения на свой-чужой. И тут важно понимать, кто постоянно идет на обострение, для чего, как научиться говорить друг с другом, не переходя регулярно на крик и не призывая к репрессиям.

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