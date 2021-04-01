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Политическая Россия. На краю гражданской войны: Санду распускает парламент и впихивает Молдавию в НАТО 01.04.2021

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Политическая Россия 01.04.2021. На краю гражданской войны: Санду распускает парламент и впихивает Молдавию в НАТО
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Политическая Россия - На краю гражданской войны: Санду распускает парламент и впихивает Молдавию в НАТО (1 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 1 Апреля 2021

Президент Молдавии Майя Санду обратилась в Конституционный суд для роспуска парламента.

Она считает, что соблюдены все законные условия для этой процедуры. Санду попросила судей подтвердить правильность ее позиции.

 

«Я, как и эксперты по конституционному праву, считаю, что есть юридические обстоятельства для роспуска парламента», — сказала она после того, как парламент, в котором преобладают социалисты, не смог утвердить ее кандидата на должность премьер-министра — Игоря Гросу. Он не получил необходимых голосов из-за отсутствия кворума.

 

Санду при этом раскритиковала нынешний парламент, заявив, что в него входят коррумпированные депутаты, которые «обедняют страну».

 

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