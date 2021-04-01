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Время в 21:00 01.04.2021

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Время в 21:00 01.04.2021
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Время в 21:00 (1 Апреля 2021)

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Опубликовано: 1 Апреля 2021

Смотрите в этом выпуске: крупное ДТП произошло на Садовом кольце; с 1 апреля в России вступили в силу сразу несколько нововведений; отчет о работе Владимиру Путину представила главный уполномоченный по правам человека; состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Азербайджана; начался весенний призыв в армию; грузинская оппозиция устроила акцию протеста из-за визита в Тбилиси Познера; провокации в зоне укладки газопровода «Северный поток — 2»; на Большой кольцевой линии московского метро открыты две новых станции; с понедельника на Первом канале начинается показ драмы «Конец невинности».

 

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