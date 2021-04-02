- Суд над полицейскими-убийцами Флойда. Карина Орлова, журналист «Эха Москвы» в Вашингтоне

- Голодовка в тюрьме. Что она из себя представляет. Алексей Федяров, юрист

- Обыски у Нижегородских активистов, почему сидит Иосилевич? Татьяна Козырева, адвокат Михаила Иосилевича

- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

- «Живой гвоздь». Василий Уткин, журналист

- Передвижение российских войск на границе с Украиной. Руслан Левиев, руководитель Conflict Intelligence Team

- Борьба с фейками, Тоня Самсонова, руководительница сервиса вопросов и ответов Яндекс.Кью.

Смотрите онлайн Утренний разворот Курников и Баблоян. Василий Уткин. Российская техника на границе с Украиной (2 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.