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Утренний разворот. Курников и Баблоян. Василий Уткин. Российская техника на границе с Украиной 02.04.2021

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Утренний разворот 02.04.2021. Курников и Баблоян. Василий Уткин. Российская техника на границе с Украиной
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Утренний разворот - Курников и Баблоян. Василий Уткин. Российская техника на границе с Украиной (2 Апреля 2021)

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Опубликовано: 2 Апреля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Суд над полицейскими-убийцами Флойда. Карина Орлова, журналист «Эха Москвы» в Вашингтоне

- Голодовка в тюрьме. Что она из себя представляет. Алексей Федяров, юрист

- Обыски у Нижегородских активистов, почему сидит Иосилевич? Татьяна Козырева, адвокат Михаила Иосилевича

- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

- «Живой гвоздь». Василий Уткин, журналист

- Передвижение российских войск на границе с Украиной. Руслан Левиев, руководитель Conflict Intelligence Team

- Борьба с фейками, Тоня Самсонова, руководительница сервиса вопросов и ответов Яндекс.Кью.

 

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