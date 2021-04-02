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Дождь. Армия для оппозиции: как призыв стал инструментом борьбы с несогласными 02.04.2021

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Телеканал Дождь 02.04.2021. Армия для оппозиции: как призыв стал инструментом борьбы с несогласными
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Телеканал Дождь - Армия для оппозиции: как призыв стал инструментом борьбы с несогласными (2 Апреля 2021)

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Дождь
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Опубликовано: 2 Апреля 2021

1 апреля начался весенний призыв в армию. Несмотря на то, что и сам министр обороны Сергей Шойгу неоднократно высказывал сомнения о необходимости призывной системы, годичное пребывание молодых людей в армии продолжается. В течение последних протестных лет у него появились новые функции: призыв в армию стал средством для наказания молодых людей за активное несогласие с политикой властей. О политическом призыве подробнее рассказал Владимир Роменский.

 

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