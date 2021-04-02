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Польский флот и военная авиация занялась запугиванием строителей «Северного потока – 2». Морская стройка подверглась прямому тарану со стороны польского рыболовного судна.

Моряки и строители трубопровода «Северный поток – 2» от лица компании Nord Stream 2 показали видео тарана польским судном SWI-106. Инцидент датируется 22 февраля. Несмотря на извинения капитана польского корабля, это была попытка повредить сами трубоукладчики.

Компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности иностранных военных кораблей в зоне строительства газопровода. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению компании, действия иностранных судов носят провокационный характер и могут повредить газопровод.

Ранее 1 апреля стало известно, что в Германии ввели в строй сухопутное ответвление газопровода «Северный поток-2» — Eugal. В компании-операторе Gascade сообщили, что трубопровод заработал на полную мощность. По нему можно транспортировать 55 миллиардов кубометров газа в год.

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