Николай Стариков - Игорь Скляр о Времени, Брежневе, Гармонии и Поступке (2 Апреля 2021)
Опубликовано: 2 Апреля 2021
Ведущие: Николай Стариков
Еще
Времени нет. Время всегда «то», оно всегда одинаково. Меняются обстоятельства, но человек всегда обладает свободой выбора.
И ещё – Его Величество случай. Но не все умеют его использовать, не каждый его видит.
Культура, Время, История – в очередном выпуске программы «По-СтАриковски», где гостем стал народный артист России Игорь Борисович Скляр.
- Чем гордились подростки города Курска, где вырос будущий народный артист?
- Какую роль в его судьбе сыграл случай? И как Игоря Скляра на его счастье догнали и поймали в Московском метро? И кто это сделал?
- Кто для России Владимир Высоцкий и почему Игорь Скляр «не пошел» в шоу-бизнес?
- Какую роль в жизни Игоря Борисовича играет нумерология и «таинственное число 18»?
- Какой фильм самый любимый и какие роли интереснее всего играть?
- В недавней картине «Рубеж» Игорь Скляр сыграл комиссара. Какая самая впечатляющая сцена была в этом фильме и есть ли секреты «как её играть»?
- Как получилось, что в охваченной трауром по умершему Брежневу, Игорь Скляр вполне официально пел и плясал?
- В каком «кавалерийском полку» служил артист и почему это вовсе не шутка и не фигура речи?
Смотрите онлайн Николай Стариков Игорь Скляр о Времени, Брежневе, Гармонии и Поступке (2 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.