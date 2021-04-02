Времени нет. Время всегда «то», оно всегда одинаково. Меняются обстоятельства, но человек всегда обладает свободой выбора.

И ещё – Его Величество случай. Но не все умеют его использовать, не каждый его видит.

Культура, Время, История – в очередном выпуске программы «По-СтАриковски», где гостем стал народный артист России Игорь Борисович Скляр.

- Чем гордились подростки города Курска, где вырос будущий народный артист?

- Какую роль в его судьбе сыграл случай? И как Игоря Скляра на его счастье догнали и поймали в Московском метро? И кто это сделал?

- Кто для России Владимир Высоцкий и почему Игорь Скляр «не пошел» в шоу-бизнес?

- Какую роль в жизни Игоря Борисовича играет нумерология и «таинственное число 18»?

- Какой фильм самый любимый и какие роли интереснее всего играть?

- В недавней картине «Рубеж» Игорь Скляр сыграл комиссара. Какая самая впечатляющая сцена была в этом фильме и есть ли секреты «как её играть»?

- Как получилось, что в охваченной трауром по умершему Брежневу, Игорь Скляр вполне официально пел и плясал?

- В каком «кавалерийском полку» служил артист и почему это вовсе не шутка и не фигура речи?

Смотрите онлайн Николай Стариков Игорь Скляр о Времени, Брежневе, Гармонии и Поступке (2 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.