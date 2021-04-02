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Политическая Россия. Стрельба в Мытищах: Россия избавляется от пережитков 90-х 02.04.2021

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Политическая Россия 02.04.2021. Стрельба в Мытищах: Россия избавляется от пережитков 90-х
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Политическая Россия - Стрельба в Мытищах: Россия избавляется от пережитков 90-х (2 Апреля 2021)

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Опубликовано: 2 Апреля 2021

Громкий вой в стиле «Путинский Режим убил пенсионера» подняли сетевые хайпожоры после того, как отечественные силовики взяли штурмом коттедж в подмосковных Мытищах. Однако быстро выяснилось, что стрелявший в сотрудников Росгвардии владелец коттеджа – бизнесмен с уголовным прошлым, обладавший обширным арсеналом нелегального оружия. То есть – ещё недавно живое олицетворение пережитков лихих 90-х.

 

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