На краю гражданской войны: Санду распускает парламент и впихивает Молдавию в НАТО

Громкий вой в стиле «Путинский Режим убил пенсионера» подняли сетевые хайпожоры после того, как отечественные силовики взяли штурмом коттедж в подмосковных Мытищах. Однако быстро выяснилось, что стрелявший в сотрудников Росгвардии владелец коттеджа – бизнесмен с уголовным прошлым, обладавший обширным арсеналом нелегального оружия. То есть – ещё недавно живое олицетворение пережитков лихих 90-х.

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