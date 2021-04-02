Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. «Федеральные каналы не хотят это показывать»: Эльман Пашаев о ДТП Эдварда Била и мытищинском стрелке 02.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 02.04.2021. «Федеральные каналы не хотят это показывать»: Эльман Пашаев о ДТП Эдварда Била и мытищинском стрелке
02.04.2021 02.04.2021 01.04.2021 01.04.2021 31.03.2021 31.03.2021 31.03.2021 31.03.2021 30.03.2021 30.03.2021
Еще

Соловьёв LIVE - «Федеральные каналы не хотят это показывать»: Эльман Пашаев о ДТП Эдварда Била и мытищинском стрелке (2 Апреля 2021)

50 просмотров
1
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 2 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Эльман Пашаев — об аварии с Эдвардом Билом на Садовом кольце и мытищинском стрелке.

Стрелок из Новых Вешек обращался за помощью к Эльману Пашаеву. Бывший адвокат Михаила Ефремова заявил, что 61-летний Владимир Барданов боялся тюрьмы и издевательств над ним там.

 

Пашаев рассказал, что стрелок был в жизни отзывчивым и вежливым человеком с чувством юмора. Также экс-адвокат опроверг сообщения СМИ о том, что Барданов был оружейным бароном. 

Он добавил, что Барданов находился в федеральном розыске. При этом не стал уточнять, по какому делу.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Федеральные каналы не хотят это показывать»: Эльман Пашаев о ДТП Эдварда Била и мытищинском стрелке (2 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу