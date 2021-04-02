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Эльман Пашаев — об аварии с Эдвардом Билом на Садовом кольце и мытищинском стрелке.

Стрелок из Новых Вешек обращался за помощью к Эльману Пашаеву. Бывший адвокат Михаила Ефремова заявил, что 61-летний Владимир Барданов боялся тюрьмы и издевательств над ним там.

Пашаев рассказал, что стрелок был в жизни отзывчивым и вежливым человеком с чувством юмора. Также экс-адвокат опроверг сообщения СМИ о том, что Барданов был оружейным бароном.

Он добавил, что Барданов находился в федеральном розыске. При этом не стал уточнять, по какому делу.

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