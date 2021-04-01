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Открытый эфир. Обыкновенный киевский фашизм и новый «крымский план» 01.04.2021

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Открытый эфир 01.04.2021. Обыкновенный киевский фашизм и новый «крымский план»
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Открытый эфир - Обыкновенный киевский фашизм и новый «крымский план» (1 Апреля 2021)

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Опубликовано: 2 Апреля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Новый «крымский план» Украины: что сказано в свежевыдуманной Киевом «стратегии деоккупации и реинтеграции» Крыма и Севастополя, которую подписал Владимир Зеленский?

 

- Огонь по всем фронтам: чего хотят добиться нардепы Украины, открыто призывая с трибуны Верховной Рады начать горячую фазу боевых действий в Донбассе?

 

- Обыкновенный фашизм: в России вышла книга, посвященная преступлениям киевской власти в Донбассе.

 

- Чей борщ 2.0 или новая битва за Кобзаря: на Украине разгорелся скандал из-за того, что Тараса Шевченко назвали российско-украинским поэтом.

 

- Отечественной системе раннего предупреждения о ракетном нападении 50 лет. Можно ли засечь старт баллистической ракеты с подводной лодки в Атлантике, находясь в России?

 

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