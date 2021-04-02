«Не позорьте медицину!» Обращение врачей о ситуации с Навальным в ИК-2

На Любовь Соболь, Анастасию Васильеву и других оппозиционеров завели «санитарное дело» из-за митинга 23 января. В ходе этого дела к Соболь и Васильевой приходили с обыском — на глазах у несовершеннолетних детей, ночью или рано утром, отбирая технику, уводя в неизвестном направлении.

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