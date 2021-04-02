Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Навальный LIVE. Как от «санитарного дела» страдают дети 02.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Навальный LIVE
Алексей Навальный LIVE 02.04.2021. Как от «санитарного дела» страдают дети
02.04.2021 01.04.2021 01.04.2021 31.03.2021 30.03.2021 30.03.2021 29.03.2021 28.03.2021 28.03.2021 27.03.2021
Еще

Алексей Навальный LIVE - Как от «санитарного дела» страдают дети (2 Апреля 2021)

5 просмотров
1
0
Поделиться
Навальный LIVE
Навальный LIVE
Подписаться

Опубликовано: 2 Апреля 2021

Ведущие: Алексей Навальный

На Любовь Соболь, Анастасию Васильеву и других оппозиционеров завели «санитарное дело» из-за митинга 23 января. В ходе этого дела к Соболь и Васильевой приходили с обыском — на глазах у несовершеннолетних детей, ночью или рано утром, отбирая технику, уводя в неизвестном направлении.

 

Смотрите онлайн Алексей Навальный LIVE Как от «санитарного дела» страдают дети (2 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу