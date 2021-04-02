«Привязывали руки и ноги. Рот открывали рычагом»: как устроено принудительное кормление в колониях

Навальный: начало голодовки. Что происходит с отцом Жданова. Подкуп избирателей на думских выборах

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Почти 30 российских правозащитников написали открытое письмо к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой «незамедлительно» посетить оппозиционера Алексея Навального в колонии № 2 в Покрове.

Общественная палата РФ в ходе открытого заседания 2 апреля рассмотрит вопрос о лишении статуса члена ОНК Москвы Марины Литвинович. Об этом журналистам сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков.

ФБК - признан в России «иностранным агентом».

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