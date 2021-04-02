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Дождь. Правозащитники за Навального. ФБК проверяют на экстремизм. Обострение конфликта в Донбассе 02.04.2021

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Телеканал Дождь 02.04.2021. Правозащитники за Навального. ФБК проверяют на экстремизм. Обострение конфликта в Донбассе
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Телеканал Дождь - Правозащитники за Навального. ФБК проверяют на экстремизм. Обострение конфликта в Донбассе (2 Апреля 2021)

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Опубликовано: 2 Апреля 2021

Почти 30 российских правозащитников написали открытое письмо к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой «незамедлительно» посетить оппозиционера Алексея Навального в колонии № 2 в Покрове. 

 

Общественная палата РФ в ходе открытого заседания 2 апреля рассмотрит вопрос о лишении статуса члена ОНК Москвы Марины Литвинович. Об этом журналистам сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков.

 

ФБК - признан в России «иностранным агентом».

 

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