Телеканал Дождь - Правозащитники за Навального. ФБК проверяют на экстремизм. Обострение конфликта в Донбассе (2 Апреля 2021)
Опубликовано: 2 Апреля 2021
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Почти 30 российских правозащитников написали открытое письмо к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой «незамедлительно» посетить оппозиционера Алексея Навального в колонии № 2 в Покрове.
Общественная палата РФ в ходе открытого заседания 2 апреля рассмотрит вопрос о лишении статуса члена ОНК Москвы Марины Литвинович. Об этом журналистам сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков.
ФБК - признан в России «иностранным агентом».
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