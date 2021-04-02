Так поступают только недобросовестные заемщики. Какие страны назанимали у России миллиарды долларов? Мы разрабатываем политику, позволяющую уберечь страну должника от долгового кризиса. Сколько кредитов раздали на Западе для борьбы с Путиным? Америка должна реагировать на ситуации надвигающегося авторитаризма. И можно ли купить союзников. Какие условия современной международной системы.

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