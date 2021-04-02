Политическая Россия - Чем втихую занимаются США в попытке вернуть потенцию (2 Апреля 2021)
Опубликовано: 2 Апреля 2021
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На связи с PolitRussia Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.
- Почему «сильные» США на самом деле в слабой позиции?
- О пресс-конференции Байдена, которую все так ждали
- Как Россия выстраивает отношения с Северной Кореей?
- При Трампе был «шок», но что делать США с мигрантами?
- Обоснованы ли упрёки МИДа в мягкости?
- О взглядах Алексея Мухина.
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