На связи с PolitRussia Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.



- Почему «сильные» США на самом деле в слабой позиции?

- О пресс-конференции Байдена, которую все так ждали

- Как Россия выстраивает отношения с Северной Кореей?

- При Трампе был «шок», но что делать США с мигрантами?

- Обоснованы ли упрёки МИДа в мягкости?

- О взглядах Алексея Мухина.

Смотрите онлайн Политическая Россия Чем втихую занимаются США в попытке вернуть потенцию (2 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.