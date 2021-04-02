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Время покажет 02.04.2021

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Время покажет 02.04.2021
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Время покажет (2 Апреля 2021)

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Опубликовано: 2 Апреля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Сегодня утром очень всех волновало то, что происходило в Благовещенске. Дело в том, что утром в местном кардиоцентре произошел пожар, загорелась крыша. Персонал и пациентов, всего около 100 человек, удалось эвакуировать, однако в момент возгорания шла операция на открытом сердце. Бригада, которая была в операционной, приняла решение остаться и довести операцию до конца.

 

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Комментариев: 1
манюня
2 Апреля 2021, 17:12
на канал приглашают одних ДБ
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