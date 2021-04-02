Сегодня утром очень всех волновало то, что происходило в Благовещенске. Дело в том, что утром в местном кардиоцентре произошел пожар, загорелась крыша. Персонал и пациентов, всего около 100 человек, удалось эвакуировать, однако в момент возгорания шла операция на открытом сердце. Бригада, которая была в операционной, приняла решение остаться и довести операцию до конца.

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